Wielkie gwiazdy dołączyły do Marii Dębskiej i Ewy Farnej w kampanii Lekcje Wartości

L’Oréal Paris od zarania swojej historii stawia na kobiety i staje za kobietami w ich codziennych zmaganiach ze światem. Czy to za pomocą wyjątkowych produktów, które podkreślają to, co w każdej z nas najpiękniejsze, czy to dzięki wsparciu w postaci legendarnego już hasła, które na stało weszło do naszego słownika.

W swojej ostatniej kampanii promocyjnej marka poszła o krok dalej pokazała, że nawet te "piękne, sławne i bogate", które podziwiamy na ekranach kin, dywanach czy ściankach (oraz – nie ukrywajmy – na Pudelku!), mierzą się z tym samym, co przeciętna Kowalska. Z oceną, że jest zbyt – gruba/chuda/ładna/brzydka/mądra/głupia etc. etc., wyrażaną praktycznie wszędzie, a zwłaszcza w sieci, w sekcji komentarzy w mediach społecznościowych, gdzie anonimowym krytykom jest łatwiej.

Bez względu na narodowość, wiek, wygląd, zawód, dokonania – wszystkie kobiety mierzą się z tym samym, co trafnie podsumowały polskie twarze marki – Ewa Farna i Maria Dębska.

Ewa Farna: Umówmy się, wyglądam inaczej niż dziewczyny z plakatów. Moje ciało bywało i jest komentowane na tysiąc różnych sposobów przez innych. A skoro tylu ludzi tak mówi, to może coś w tym jest? Jednak kiedy to ciało przyniosło na świat nowe życie, zyskałam do niego jeszcze większy szacunek. Wstydzę się, czuję się głupio, że mogłam nawet na chwilę kwestionować doskonałość swojego ciała. Od tego czasu, niezależnie jak wyglądam, przez jaki okres w życiu przechodzę, jak się dzisiaj czuję, lubię je i chce się o nie jeszcze bardziej zatroszczyć. Jestem mu wdzięczna za to, co dla mnie robi, jak działa i jak mi służy. Jestem tego warta, wszystkie jesteśmy tego warte.

Maria Dębska: Jako aktorka, ale też jako kobieta jestem ciągle oceniania. Słyszę to każdego dnia. Znacie to? Za gruba, za chuda, za ładna, za brzydka, zbyt seksowna, zbyt silna, za smutna, zbyt pewna siebie, zbyt nieśmiała, za młoda, za stara.

W spocie, przygotowanym przez markę, który poruszał tematykę tego, co tak naprawdę znaczy "bycie wartym", wtórowały im Kate Winslet i Elle Fanning, które podkreśliły, że status gwiazdy niczego nie zmienia i każda kobieta jest tak samo oceniana i podatna na siłę sugestii social mediów oraz iluzji idealnego życia.

Warto o tym pamiętać, gdy następnym razem usłyszymy "zbyt" w odniesieniu do siebie i jak mantrę powtarzać za L’Oréal Paris i jego ambasadorkami – JESTEM TEGO WARTA!

I nie tylko za nimi! Do kampanii Lekcje Wartości dołączyły topowe nazwiska polskiego showbiznesu, takie jak: Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz, Michał Piróg, Marta Żmuda Trzebiatowska, Aleksandra Hamkało i Ofelia. Sprawdźcie sami, co mają nam do powiedzenia:

