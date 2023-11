Wiemy, kto dostał się do finału "Hotelu Paradise". Produkcja wytknęła uczestnikowi KŁAMSTWO. Internauci bezlitośnie: "Najgorsza edycja, DNO"

Kolejna edycja "Hotelu Paradise" właśnie chyli się ku końcowi. Za nami ostatnia Pandora, która, zgodnie z oczekiwaniami, wywołała wiele emocji wśród internautów. Już wiemy, że na ostatniej prostej przed wielkim finałem odpadli Oliwia i Paweł, uważani przez większość widzów za faworytów tego sezonu. Na ścieżce lojalności staną więc Kori z Jackiem albo Roch z Justyną.

Oto finaliści "Hotelu Paradise". Roch minął się z prawdą przed kamerami

Już wiele odcinków temu dało się zauważyć, że największe emocje w programie budzi Roch, sparowany obecnie w programie z Justyną. Nie inaczej było i tym razem, gdyż Łucja, inna uczestniczka show, ujawniła niewygodną dla niego prawdę. Przyznała, że to za jego namową Paweł miał nie wybrać jej, tylko Tori.

Powiedziałeś mi też w pierwszy dzień, albo w pierwszą noc, że "dziękuję Ci, że mnie wybrałaś, na Rajskim możesz czuć się bezpieczna". Na następny dzień przychodzisz: "Wiesz co, no ta Tori... Ja wybiorę jednak Tori". To samo siebie tłumaczy, że dla Ciebie nie są ważne uczucia, tylko po prostu jak najdłuższe zostanie w programie. Ja wiem, że w międzyczasie było też namawianie Rocha i to nie do końca była taka świadoma decyzja, ale no... Umówmy się - grzmiała Łucja.

Tu do dyskusji włączył się Roch, który widział to jednak inaczej.

Ja tu się wtrącę tylko. On miał już podjętą decyzję podczas tej rozmowy - próbował się bronić.

Produkcja przypomniała jednak, że uczestnik faktycznie naciskał na Pawła, aby ten nie wybrał Łucji. Tym samym zarzucili mu kłamstwo i szybko pokazali na to dowód. Drugi z panów mówił co prawda, że "szkoda mu jej", ale i tak poszedł za namową Rocha, który powiedział mu wtedy:

Jeżeli chcesz z kimś zbudować relację, to chcę walczyć o to, żebyś miał spoko laskę. Niech to będzie Wiktoria, albo niech to będzie Tori, ale stary, no nie! Nie Łucja!

Internauci wściekli po wyborze finalistów "Hotelu Paradise". "Dno"

Decyzja o tym, aby z programem pożegnali się Oliwia i Paweł, a o zwycięstwo walczyły pozostałe dwie pary, spotkała się z ogromnym sprzeciwem ze strony internautów. Na profilach programu na Instagramie i Facebooku pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których ostro skrytykowano wydarzenia na ostatniej prostej przed finałem.

"Najgorsza edycja i najwięksi znienawidzeni w finale, masakra", "Roch i Kori najbardziej fałszywe osoby z "Hotelu"", "Jak to możliwe, że najbardziej fałszywi i niesprawiedliwi dla innych ludzie przechodzą do finału?! Dno", "Niech Jacek rzuci kulą w finale. Proszę", "No to nie ma komu kibicować w finale. Jest mi doskonale wszystko jedno", "Co za ludzie dotarli do końca sezonu. Dno" - to tylko próbka tego, co dzieje się w sekcji komentarzy po ostatnim odcinku.

A Wy jeszcze komuś kibicujecie?

