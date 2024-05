Wieniawa, Grochowska czy Cielecka – która jest najbardziej… "nieobliczalna"?

W ubiegłym tygodniu donosiliśmy o "kopciuszkowej" kreacji Julii Wieniawy, w której pojawiła się na premierze swojego nowego filmu. Z okazji jego dzisiejszego wejścia do streamingu wracamy do Was z większą porcją informacji o tej produkcji. Bo może i Julia przyćmiła resztę swoim lookiem, ale nie możemy zapominać, że na ekranie pojawia się u boku prawdziwej plejady polskiego kina. Sprawdźmy, jakie smaczki zdradzają!