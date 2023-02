Wieniawa ODGRYZA SIĘ Wolszczak i dementuje, że nie chciała czytać scenariusza: "Nie wiem, skąd jej się w ogóle to wzięło!" (WIDEO)

Julia Wieniawa na ramówce Polsatu. Opowiedziała o występach w teatrze

W czwartek Julia Wieniawa pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Podczas eventu celebrytka udzieliła wywiadu reporterowi Pudelka. W rozmowie z Michałem Dziedzicem 25-latka opowiedziała nieco o różnicach między pracą na planie serialu a występami w teatrze i zdradziła, jak przygotowuje się do spektaklu. Wieniawa nie ukrywała, że czuje tremę przed premierą "Gry" i ma nadzieję, że jej rola zostanie dobrze odebrana. Jednocześnie zapewniła jednak, że gra w teatrze jest dla niej okazją do rozwoju, a nowe wyzwania dają jej ogromną satysfakcję.

(...) Lubię wychodzić ze strefy komfortu, bardzo lubię wyzwania, sprawdzać się w nowych przedsięwzięciach czy rolach. Dlatego to zrobiłam, bo to jest dla mnie ogromny rozwój. Miesiąc, codziennie, po kilka godzin w teatrze, ze świetnym reżyserem Norbertem Rakowskim (...) i z Adamem Woronowiczem, który jest na co dzień profesorem w łódzkiej "filmówce", a ja go mam indywidualnie przez miesiąc. (...) Gdybym nie lubiła tych wyzwań, pewnie siedziałabym teraz sobie na Bali i opalała się - powiedziała Pudelkowi Wieniawa.