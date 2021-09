Wiesław Gołas nie żyje. Miał 90 lat

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 74 1 Odpowiedz

Właśnie myślałam o nim. Robię żurek na obiad i skojarzyla mi się piosenka Młynarskiego, o tym, jak to Wiesio Gołaś gotowal żurek. Wyobraziłam sobie Gołasa nad garnkami, skrobiacego marchew :)) Wielka szkoda, bo kończy się pewna epoka, gdy aktorzy mówili poprawnie po polsku, mieli wyksztalcenie aktorskie, znali klasykę, historię, obcojęzyczne zwroty grzecznościowe i byli zwyczajnie kulturalni i obyci z malarstwem, muzyką, baletem. To byla wyższa kultura, która gdzies nam zanika, bo celebryci grają w teatrach i w kinie, a dobry film to taki, w którym są same panienki 18letnie, przekleństwa lecą jednym ciągiem a akcji nie ma, bo i po co.