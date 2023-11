Wiktoria Gąsiewska i Jasper Sołtysiewicz świętują pierwszą rocznicę związku. Pokazali ROMANTYCZNE fotki (ZDJĘCIA)

Wszystko wskazuje na to, że Wiktoria Gąsiewska znalazła miłość u boku Jaspera Sołtysiewicza . Zakochani są w związku od roku , w międzyczasie zaliczyli razem wiele eventów, na których demonstrowali swoje płomienne uczucia. Wiktorię i Jaspera dzielą zaledwie dwa lata różnicy, a łączy ich zamiłowanie do aktorstwa.

Wiktoria Gąsiewska i Jasper Sołtysiewicz świętują pierwszą rocznicę związku w Tatrach. Fani są zachwyceni

Mówią, że cierpliwy to i kamień ugotuje. No faktycznie, długo czekałeś, ale zdobyłeś serce Wiki; Jak ja was kocham; Pięknie, dużo miłości i zrozumienia; Mega do siebie pasujecie; Super zdjęcia: Wspaniale; I to się nazywa duże uczucie. Szczęścia i pomyślności; Pięknie! Niech się wiedzie - czytamy w komentarzach.