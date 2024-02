Wiktoria Gąsiewska pozuje w Berlinie w kreacji z BARDZO ODWAŻNYM dekoltem (ZDJĘCIA)

We wtorek Gąsiewska podzieliła się z obserwatorami relacją z kolejnego wyjazdu. Tym razem celebrytka miała okazję odwiedzić Berlin, a wybrała się tam w związku z eventem zorganizowanym przez znanego producenta kosmetyków do włosów. W opublikowanej rolce 24-latka zaprezentowała fanom przygotowania do wielkiego wyjścia, jak również kreację, w którą wybrała na wydarzenie. Celebrytka postawiła na klasykę, jednak w nieco odważnym wydaniu – na evencie w Berlinie brylowała bowiem ubrana w elegancki garnitur z pokaźnych rozmiarów dekoltem. Gąsiewska pochwaliła się również stylizacją na InstaStories, pokazując m.in. zdjęcie, do którego zapozowała w rozpiętej marynarce na tle kwiatowych dekoracji.