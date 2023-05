Wiktoria Gąsiewska wrzuciła zdjęcie z łóżka. Chłopak nie daje jej spać... (FOTO)

Nie mam parcia, żeby się przeprowadzać. Moja mama jest typem kangurzycy i nie przeszkadza jej to, że mam 24-lata i mieszkam z nią w domu. Mój brat, który jest dwa lata starszy ode mnie, również z nami mieszka. Wszyscy właściwie mieszkamy razem. Bardzo to lubimy, bardzo się kochamy, więc ciężko nam jest odciąć "pępowinę". Myślę, że to będzie bardzo przełomowy krok w moim życiu. Zobaczymy, jak będzie. Tak, jak mówię, nie mam parcia, żeby już szybko wyfrunąć z domu, bo coś - wyznała w wywiadzie.