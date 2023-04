Wiktoria Sypucińska składa życzenia świąteczne w stroju SEKSOWNEGO ZAJĄCZKA, a fani komplementują: "IDEAŁ" (FOTO)

Wiktoria Sypucińska jakiś czas temu pokazywała Polakom, jak imprezują młodzi ludzie w programie "Warsaw Shore". Udział w show zapewnił jej wstęp do celebryckiego świata i dziś z powodzeniem radzi sobie na Instagramie, na którym to obserwuje ją już ponad 124 tysiące fanów. Wiktoria chętnie chwali się roznegliżowanymi fotkami i prezentuje efekty operacji plastycznym, którym od czasu do czasu się poddaje.