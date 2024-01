Wiktoria z "Królowej przetrwania" przeszła METAMORFOZĘ. Na nowych zdjęciach ciężko ją poznać. "Inna kobieta" (FOTO)

Po zakończeniu emisji Wiktoria mogła się pochwalić sporą widownią, która do dziś śledzi jej poczynania na Instagramie. Pozostałym dała się przypomnieć przy okazji "Królowej przetrwania". Choć w dżungli zaprezentowała się we wszystkim znanej odsłonie, to już kilka miesięcy później zdecydowała się na metamorfozę. Ciężko ją poznać.