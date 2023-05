Wincenty Grabarczyk nie żyje. Gwiazdor "Klanu" miał 91 lat

Wincenty Grabarczyk nie żyje. Zmarł odtwórca postaci Jeremiasza w "Klanie"

Z ogromnym smutkiem i żalem pragniemy Was poinformować, że minionej nocy odszedł od nas, nasz serdeczny kolega i wspaniały aktor Wincenty Grabarczyk. Dziękujemy Wincenty za to wszystko, co dałeś nam jako aktor i jako człowiek. Spoczywaj w pokoju - podaje Teatr Kwadrat.