Wizerunek Tomasza Lisa wykorzystany do promocji szampana. Przedstawiciele sieci sklepów Lidl wydali oświadczenie

Oświadczam, iż osobiście nie mam nic wspólnego z reklamą napojów bezalkoholowych imitujących szampany, na których pojawił się mój wizerunek i nie była to moja decyzja. Wszelkie pretensje powinny być kierowane do podmiotów za to odpowiedzialnych. [...] Nie piję alkoholu od 18 lat i nigdy nie wyrażałem zgody na udział w reklamach pośrednio lub bezpośrednio związanych z alkoholem - w szczególności kierowanych do dzieci - napisał aktor.

Przedstawiciele sieci sklepów Lidl wystosowali oświadczenie w sprawie wykorzystania wizerunku Tomasza Kota

Produkt, o którym Państwo wspominają, został włączony do naszej oferty wyłącznie w ramach czasowej promocji. Jest to artykuł producenta zewnętrznego - firmę JNT GROUP - który jest dostępny w różnych sieciach handlowych. Zwróciliśmy się do dostawcy z prośbą o stanowisko w tej sprawie. Dostawca w przesłanym do nas oświadczeniu potwierdził, że zawarł umowę sublicencji z JOYJOY uprawniającą JNT GROUP do korzystania z oznaczeń licencjonowanych, w tym m. in. wizerunków postaci z filmu pod tytułem "Akademia Pana Kleksa, cz. I" - czytamy w oświadczeniu.