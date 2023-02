Włodzimierz Matuszak o Jarosławie Kaczyńskim: "Mieszka w domu otoczonym policjantami, a mówi o demokracji. Tak działają najczęściej DYKTATORZY"

Nastka 33 min. temu zgłoś do moderacji 46 12 Odpowiedz

A mnie ta policja nie dziwi. Jest to najbardziej hejtowana osoba w Polsce. Ludzie sami doprowadzili do tego, że on ma ochronę. Ciągle szczują na niego i się śmieją. Jest jaki jest. Wygląda jak wygląda (pewnie często i tak lepiej niż niejeden/ jedna z was) ma takie, a nie inne poglądy polityczne czy duchowe i ma do tego prawo. To WY sami sprawiliście, że ludzie go nienawidzą. Każdy z, was miałby pod domem tę policję, gdyby to was tak hejtowano