Wojciech Gola ŻEGNA Łukasza "Demona" Motykę: "Tak bardzo cieszyłeś się, że w przyszłym roku wejdziesz do oktagonu..."

Gola chyba naprawdę ma depresję. Ktoś z rodziny powinien wyciągnąć do niego rękę. Tylko nie piszcie, żeby dziewczyna mu pomogła. Ta nowa co najwyżej rękę wyciąga do niego, ale po kasę. On nie przypomina siebie, i z wyglądu i zachowania. Coś mu jest i ludzie to już widzą. On potrzebuje wsparcia i pomocy.