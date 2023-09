Wojciech Jagielski pytał Annę Muchę O BIELIZNĘ. Aktorka reaguje po 25 latach: "Zakłopotanie maskowałam śmiechem i nonszalancją" (WIDEO)

Anna Much o zachowaniu Wojciecha Jagielskiego

Wywiad we fragmentach jest bulwersujący. [...] To był wywiad, kiedy ja miałam zaledwie 18 lat. [...] Ewidentnie świat wyglądał wtedy zupełnie inaczej. To była inna telewizja i inaczej się prowadziło rozmowy [...] Dobrze odczytałaś zakłopotanie, które maskowałam śmiechem i nonszalancją. To też nie jest tak, że ja czuję się ofiarą. Nie mam poczucia, że ta sytuacja zdefiniowała mnie. Podczas wywiadu dostałam kilka strzałów, przez które straciłam poczucie świadomości. [...] Nagle pojawiają się pytania o bieliznę osobistą, wtedy mnie zatkało. To był moment, w którym straciłam kontrolę. Niemniej jednak to było mniej krępujące niż wypytywanie mnie o życie prywatne. W momencie, kiedy Jagielski powiedział: "Mam mówić dalej, czy sama opowiesz?", zdałam sobie sprawę, że mam kreta wśród bliskich ludzi, którzy poinformowali ekipę Wojtka o intymnych rzeczach. Była to moja przyjaciółka. To był wywiad, który położył naszą przyjaźń - powiedziała Mucha.