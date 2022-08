Wojciech Mann bezlitośnie o "dobrej zmianie" w radiowej Trójce: "Niszczycielski pochód PISOWSKIEJ SZARAŃCZY"

Na początku 2020 roku w radiowej Trójce doszło do wielu zmian personalnych, a najgłośniej było wówczas o odejściu Wojciecha Manna , który w rozgłośni pracował od ponad pięciu dekad. Dziennikarz zrezygnował z dalszego prowadzenia "W tonacji Trójki" bez Anny Gacek , co było gestem solidarności ze zwolnioną koleżanką.

Wojciech Mann podsumowuje pracę po odejściu z Trójki

Od pamiętnych wydarzeń w Trójce i serii zmian personalnych w rozgłośni minęło już 2,5 roku. Część dziennikarzy odnalazła się na nowo w Radiu Nowy Świat, a niektórzy przenieśli swoją działalność do internetu. Wojciech Mann poszedł drugą z dróg i dziś może się poszczycić w mediach społecznościowych pokaźnym followingiem.

Teraz Mann opublikował na Facebooku post, w którym wyraził wdzięczność za wsparcie, którego udzielili mu internauci po zakończeniu 55-letniego romansu z Trójką. Jak twierdzi, do przemyśleń skłoniła go liczba osób, które obecnie obserwują jego profil, a jest ich niemało, bo aż 333 tysiące. To właśnie cyfra "3" przywołała w nim pewne wspomnienia.