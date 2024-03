Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko dotarli do Polski PRYWATNYM ODRZUTOWCEM. Za dwugodzinny lot zapłacili fortunę

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed czwartkowym meczem barażowym z Estonią, który odbędzie się na PGE Narodowym. To ostatnia szansa Biało-Czerwonych, aby dostać się na turniej główny, który odbędzie się w dniach od 14 czerwca do 14 lipca br. w Niemczech. Do Warszawy zjechali już powołani przez Michała Probierza kadrowicze. Nie mogło zabraknąć Wojciecha Szczęsnego, który zabrał ze sobą rodzinę; ciężarną żonę Marinę i syna Liama.