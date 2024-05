Wojtek Gola myśli nad zakupem mieszkania w Dubaju: "Nie są aż takie drogie". Padła konkretna kwota

Biedny Ignasi... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 136 10 Odpowiedz

Ja nie rozumiem jak tacy ludzie, którzy znaleźli się nie wiadomo skąd - był w programie Warsaw Shore (patologiczne sceny i konwersacje) zarabia nie wiadomo skąd miliony i jeździ po Dubajach.....Np. ma dużo więcej kasy niż Prezydent. Nie rozumiem tego. Prezydent jest Głową Państwa, a z tego co się dowiedziałem zarabia dwadzieścia kilka tysięcy miesięcznie + dodatki, służbowy samochód itd, ale to wciąż nie jest aż tak strasznie dużo. Albo lekarz w szpitalu, który operuje. Zarabia sporo, ale to nie jest fortuna w porównaniu do wysiłku jaki wkłada i do przygotowania do zawodu. Dziwne to jest . Zaraz powiecie, że prezydent utrzymuje się z podatków, ale ten koleś też utrzymuje się z lajków, że może coś sprzedaje, czy kupuje - w sumie nie wiadomo co ma kasy jak lodu. Nie rozumiem. Prezydent jest reprezentantem kraju przecież. Co wy na to.