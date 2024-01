Wojtek Gola opowiada o kulisach związku z młodszą o 15 lat ukochaną. Wiadomo, GDZIE się poznali

Wojtek Gola zaczynał karierę w programie "Warsaw Shore". W jego przypadku imprezowanie na ekranie okazało się trampoliną do poważnej kariery biznesmena. Od kilku lat Gola jest bowiem włodarzem federacji freak fightów Fame MMA, co przynosi mu kosmiczne dochody.

Wojtek Gola ujawnia kulisy związku z młodszą o 15 lat dziewczyną. Gdzie się poznali?

Ostatnio para wybrała się razem na premierę filmu "Fuks 2". W rozmowie ze "Światem Gwiazd" opowiedzieli, jak zaczęła się ich relacja. Co ciekawe, Wojtek po raz pierwszy zobaczył swoją obecną partnerkę na mieście, a konkretnie przy Złotych Tarach. Potem trafił na nią na Instagramie i postanowił do niej zagadać. 20-letnia Sofii nie wiedziała wtedy, z kim ma do czynienia.

Wojtek Gola szczerze o różnicy wieku w związku

Nie spodziewałem się, że na kimś będzie to robiło wrażenie [...] Ale w sumie luz, my najlepiej wiemy, co do siebie czujemy i jak się dogadujemy. Ludzie zawsze będą zawistni, to chyba jest nieodłączne przy mojej osobie - podsumował.