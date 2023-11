Wojtek Gola relacjonuje KĄPIEL w jacuzzi z nową UKOCHANĄ! (ZDJĘCIA)

Niedługo później Wojtek Gola oficjalnie potwierdził, że ze wspomnianą kobietą łączy go coś więcej. We wrześniu celebryta zaprezentował obserwatorom zdjęcia, na których widać było, jak wyleguje się w łóżku w towarzystwie modelki. Ujęcie opatrzył podpisem, który nie pozostawił wątpliwości co do natury ich relacji, a dokładniej słowem: "Moja".