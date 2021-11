Wokalistka Brass Against OBSIKAŁA FANA na scenie. Sprawę bada policja...

Od kilku dni media żyją sytuacją, która miała miejsce na koncercie zespołu Brass Against na Florydzie w ramach festiwalu Welcome to Rockville . W trakcie show frontmanka grupy Sophia Urista zaprosiła jednego z fanów na scenę i poprosiła, żeby się położył. Wokalistka stanęła nad mężczyzną, ściągnęła spodnie i oddała na niego mocz. Po chwili słuchacz wstał, zebrał z siebie mocz Sophii i oblał nim członków zespołu oraz publiczność. Wideo trafiło do internetu, gdzie wywołało burzę.

BEST CAMERA ANGLE Vocalist Sophia Urista Pees On Fan’s Face at “Welcome To Rockville” BRASS AGAINST