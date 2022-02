Wołodymyr Zełenski przed laty WYGRAŁ ukraiński "Taniec z gwiazdami". Nagranie krąży teraz po sieci (WIDEO)

Wołodymyr Zełenski w 2019 roku został prezydentem Ukrainy. Choć z początku nie traktowano poważnie jego kandydatury, to w wyborach pokonał dotychczasową głowę państwa, Petra Poroszenkę , miażdżącą przewagą głosów. W momencie kampanii nie miał jeszcze doświadczenia politycznego, a na rzecz służenia obywatelom swojego kraju poświęcił wieloletnią karierę w show biznesie.

Część osób może nie być świadoma, że Wołodymyr Zełenski nie zawsze działał w polityce, jednak w ostatnich dniach dał się poznać jako osoba niezwykle honorowa. Dziś w rodzinnym kraju wiele mówi się o jego poświęceniu dla ojczyzny, gdyż to on motywuje rodaków do obrony Ukrainy, a sam chce dawać dobry przykład, pozostając na placu boju. Jego postawa była dla wielu zaskoczeniem, a prezydent zapewnia, że nie zamierza się poddać.