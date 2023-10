Wpadka Meghan Markle? Nowa stylizacja nie zachwyciła internautów: "Dlaczego ona zawsze TO ROBI?" (FOTO)

W ostatnich tygodniach w zagranicznych mediach nie brakowało sensacyjnych doniesień na temat zawodowych planów Meghan Markle. Na początku października "The Mail on Sunday" donosił, że ukochana księcia Harry'ego wkrótce może wkroczyć do świata wielkiej polityki i ubiegać się o miejsce w amerykańskim senacie. "US Weekly" niedawno informował zaś, jakoby eksaktorka planowała "wymyślić na nowo" swoją karierę w Hollywood. Markle miała już nawet zatrudnić cały sztab specjalistów, którzy pracują nad strategią jej wielkiego powrotu do show biznesu.

Meghan Markle na nowym nagraniu. Jej stylizacja nie wszystkim przypadła do gustu

Jak na razie Meghan Markle wyraźnie skupia się na działalności charytatywnej. Celebrytka i jej mąż regularnie angażują się w kolejne dobroczynne inicjatywy i pojawiają na związanych z nimi wydarzeniach. W połowie września małżonkowie zjechali do Dusseldorfu w związku z kolejną edycją Invictus Games. Meghan do Niemiec dotarła nieco później niż książę Harry, na miejscu zaś kilkukrotnie towarzyszyła mężowi podczas kolejnych wyjść.

Okazuje się, że dzień przed wylotem do Niemiec Meghan Markle miała okazję odwiedzić Fisher House Foundation - fundację pomagającą weteranom i ich najbliższym, która jest również partnerem Invictus Games. Organizacja zajmuje się budową domów nieopodal ośrodków medycznych, w których rodziny żołnierzy i weteranów mogą mieszkać za darmo, gdy ich krewni są hospitalizowani. Wizyta Markle w siedzibie fundacji w Los Angeles została udokumentowana i zaprezentowana uczestnikom webinaru Invictus w poniedziałek.

Na wspomnianym klipie znalazły się zarówno ujęcia związane z Invictus Games, jak i kadry ukazujące spotkanie Meghan z rodzinami weteranów. Na nagraniu możemy zobaczyć, jak była księżna gawędzi z bliskimi żołnierzy czy przytula jedną z poznanych kobiet.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Joanna Przetakiewicz o rodzinie królewskiej. Podziwia Meghan Markle i księżną Kate?

Meghan Markle w koszuli za 2,5 tysiąca. Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół

Uwagę wielu internautów zwróciła stylizacja, w której Meghan odwiedziła fundację w Los Angeles. Żona Harry'ego spotkała się z rodzinami weteranów w pasiastej koszuli od Ralpha Laurena za ponad 2,5 tysiąca złotych, do której dobrała czarną spódnicę. Według instagramowego profilu Royal Fashion Police nie był to pierwszy raz, gdy Meghan pokazała się publicznie we wspomnianej koszuli. W 2018 roku księżna Sussex pojawiła się w niej na Wimbledonie.

Niestety stylizacja Meghan nie wszystkim przypadła do gustu. Niektórzy internauci w komentarzach na profilu Royal Fashion Police krytykowali celebrytkę za sposób, w jaki podwinęła rękawy koszuli od Ralpha Laurena.

Dlaczego ona zawsze robi to z długimi rękawami?; Stylizacja jest w porządku, klasyczna i nierzucająca się w oczy. Jednak nie podobają mi się podwinięte rękawy, wygląda to naprawdę niechlujnie; Nie podoba mi się połączenie koszuli ze spódnicą; Naprawdę nie mogę z tymi podwiniętymi rękawami, uważam, że połączenie bluzka/spódnica jest w porządku, ale sposób, w jaki ona nosi rękawy, umniejsza outfitowi. Powinna chociaż spróbować zwinąć rękawy schludniej - pisali internauci.

Znaleźli się też tacy, którzy docenili stylizację Meghan i porównywali ją z jej bohaterką z serialu "W garniturach".

To bardzo w stylu Rachel Zane; Ludzie hejtują, to jak są podwinięte rękawy, a ja próbuję podwinąć je w ten sposób (...). Jej stylizacja jest odpowiednia do okazji; Prosto i klasycznie; Uwielbiam, jak Meghan nosi koszule - chwalili Markle internauci.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.