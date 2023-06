WPADKA na koncercie Beyonce! Kamery uchwyciły jej reakcję. "Była ZAŻENOWANA" (WIDEO)

Beyonce z całą pewnością jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Trudno chyba znaleźć osobę, która nie znałaby chociaż jednego przeboju gwiazdy. Nic więc dziwnego, że jej występy cieszą się tak dużą popularnością, a o bilety walczą tysiące fanów. Mimo że koncerty Bey wzbudzają wiele emocji, to okazuje się, że nie wszystko jest takie idealne, jak chciałaby sama gwiazda. Podczas niedzielnego koncertu w Amsterdamie doszło bowiem do pewnej wpadki.

Wpadka na koncercie Beyonce

Sieć obiegło nagranie, na którym widać finałowy występ w ramach trasy "Renaissance", który odbył się w stolicy Holandii. Na viralowym już nagraniu 41-letnia artystka siedzi na srebrnym koniu przez cały czas trwania "Summer Renaissance". Na filmie widać również, że ekipa techniczna przegapiła wskazówkę gwiazdy, kiedy ta sygnalizowała, by pomogli jej zejść z wielkiej figury.

Gdy jej działania nie osiągnęły oczekiwanego skutku, odepchnęła metalowe schody, które po chwili pracownicy ponownie przystawili... Nie był to jednak koniec problemów, bo kiedy jeden z członków ekipy technicznej zorientował się, że trzeba pomóc jej zejść - ta odepchnęła jego rękę.

Beyonce nie kryła wzburzenia

Była zażenowana. Jej występy są zawsze perfekcyjne; Beyonce jest perfekcjonistką, więc myślę, że to i niedziałający podnośnik ją wykończył; Mogę sobie tylko wyobrazić, co królowa miała im do powiedzenia za kulisami; Gdybym była częścią ekipy i Beyonce spojrzałaby na mnie takim wzrokiem, płakałabym każdej nocy - pisali internauci.