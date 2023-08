Wpadka podczas koncertu TVP dla wojskowych. Izabella Krzan i Rafał Brzozowski musieli interweniować po tym, co zobaczyli widzowie

Niespodziewana sytuacja podczas koncertu. Izabella Krzan i Rafał Brzozowski szybko zareagowali

Imprezy realizowane na żywo mają to do siebie, że niekiedy w ich trakcie dochodzi do różnych nieplanowanych sytuacji. Nie inaczej było podczas wczorajszego koncertu. Jednym z elementów wydarzenia były życzenia od wojsk sojuszniczych kierowane w stronę żołnierzy polskiej armii. Te jednak nie pojawiły się na ekranie, a w ich miejsce widzowie zobaczyli... zebraną pod sceną publiczność. Sytuacja trwała zaledwie kilka sekund, po czym prowadzący spontanicznie zapowiedzieli, że do życzeń jeszcze wrócą. W to miejsce szybko zapowiedzieli występ Nataszy Urbańskiej.