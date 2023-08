Wpadka podczas Top of The Top Sopot Festival 2023! Widzowie usłyszeli, co za kulisami powiedziano o Małgorzacie Rozenek

Od 21 do 24 sierpnia w Operze Leśnej odbywa się jedno z najważniejszych polskich wydarzeń muzycznych, jakim jest Top of The Top Sopot Festival 2023 . Pierwszy dzień koncertów upłynął pod hasłem #IDance. Na scenie wystąpili m.in.: Natalia Przybysz, Margaret, Krzysztof Zalewski, Anna Karwan, T.Love, Dr Misio, Michał Szpak, Organek oraz Kombii .

Wpadka na Top of The Top Sopot Festival 2023

Na Top of The Top Sopot Festival mogliby zatrudnić chociaż jednego dźwiękowca; Nagłośnienie to jakaś paranoja. Dno; Helloł, co się dzieje z nagłośnieniem? - pisali internauci w komentarzach.