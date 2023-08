Wpadka podczas Top of the Top Sopot Festival! Kuba Badach wszystko UDOKUMENTOWAŁ. "Kariera: Robisz to źle"

Top of the Top Sopot Festival przeszedł już do historii. Czterodniowe święto polskiej muzyki w tym roku było wyjątkowo chętnie komentowane. Internauci nie szczędzili słów krytyki wobec mocno dyskusyjnego poziomu muzycznego. Nie brakowało też odniesień do modowych wyborów prowadzących i wykonawców, czy licznych aluzji politycznych.