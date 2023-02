Wpadka w "Dzień dobry TVN". Gość nie wiedział, po co go zaproszono! "PRZYKRO MI"

Z racji tego, że poranne programy takie jak "Dzień dobry TVN" czy "Pytanie na śniadanie" nagrywane są na żywo, nie brakuje trudnych do skontrolowania sytuacji. Choć czasami bywa zabawnie, śniadaniówkowe wpadki znacznie częściej wywołują ciarki żenady.

Do dziwnej sytuacji doszło podczas czwartkowego wydania "DDTVN". W prowadzonym tego dnia przez Annę Kalczyńską i Andrzeja Sołtysika programie poruszono m.in. drażliwy temat cen za miejskie toalety. Początkowo zaprezentowano reportaż Vito Casettiego , a następnie przeniesiono się do studia. Na kanapie obok wspomnianego Włocha zasiadł również Wojciech Fiedorczuk. Znany komik i stand-uper sprawiał wrażenie wyraźnie skonsternowanego. Jak się po chwili okazało, jego mina wynikała z tego, że... nie został uprzedzony, jaki temat będzie omawiał.

To znaczy, ja trochę źle zrozumiałem, po co jestem zaproszony... - zaczął niepewnie. Myślałem, że chodzi o kwestie artystyczne, bo ja i w teatrze występuję, i też na scenie, a tutaj mówimy o takich rzeczach... Ja rozumiem, ale żeby od razu mnie łączyć z takimi sprawami i wzywać po to? Przykro mi delikatnie, że akurat... Ale mogę mówić, mogę mówić - stwierdził Fiedorczuk.