WPADKA w "Pytaniu na śniadanie". Izabella Krzan i zaproszone ekspertki nie wiedziały, że są na wizji: "Ja nic nie wiem..."

Ola z Opola 16 min. temu

Co trzeba mieć w głowie, żeby się pchać na eksperta do TV nie mając pojęcia o danym temacie, a mimo wszystko i tak iść do TV, wziąć za to kasę i rżnąć głpa. Ta kobieta jest po prostu bezczelna. Niech odda pieniądze które przytuliła za udawanie ekspertki. Taka z niej „aktorka”, że nawet zagrać nie umiała że się na tym się znała, tylko musiała jape otworzyć i się przyznać do swojej głpoty kiedy była nagrywana, bo to telewizja, a pgrogram leciał na żywo 🤦‍♀️ Nie za mądra ta kobieta. Sama siebie zaorała. Może na drugi raz się zastanowi czy ma kompetencje zanim się .głoso na eksperta i weźmie za to kase.