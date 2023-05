WPADKA W TVP! Robert El Gendy mówi o śmierci Tiny Turner i ogłasza: "Sprzedała 150 płyt na całym świecie"

Śmierć Tiny Turner to wielki cios dla świata muzyki. Nie można tu jednak mówić o wielkim zaskoczeniu. Królowa rock and rolla dożyła pięknego wieku - miała 83 lata. Po raz ostatni wystąpiła na scenie w 2009 roku. Od kilku lat borykała się z wieloma chorobami, między innymi nowotworem jelita grubego.

Robert El Gendy pogubił się w liczbach na wizji

Od informacji o śmierci "babci Tiny" nie minęła jeszcze doba. To normalne, że dziennikarze przekazujący informacje o królowej rock and rolla mogą być rozemocjonowani. Co prawda Robert El Gendy wydawał się spokojny, ale nie obyło się bez potknięcia.