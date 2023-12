WPADKA znanej prezenterki na wizji. Pokazała widzom... ŚRODKOWY PALEC! (WIDEO)

Kompromitująca wpadka znanej prezenterki. Widzowie nie mogli w to uwierzyć

Maryam Moshiri tłumaczy się z wulgarnego gestu

Po medialnej burzy, którą wywołał gest Maryam Moshiri, prezenterka postanowiła odnieść się do sprawy . We wpisie, który opublikowała na X, czyli dawnym Twitterze, próbowała obronić swój honor i wytłumaczyć się z niewybrednego "żartu".

Hej wszystkim, wczoraj, tuż przed wejściem na antenę, żartowałem sobie trochę z ekipą. Udawałam, że odliczam tak samo, jak wydawca odliczał do mnie, na palcach od 10 do 0. Kiedy dotarłam do 1, dla żartu pokazałam środkowy palec. Nie zdawałem sobie sprawy, że zostanie to uchwycone przez kamerę - rozpoczęła.

To był prywatny żart z zespołem i bardzo mi przykro, że został to wyemitowane! Nie było to moim zamiarem i przepraszam, jeśli kogoś uraziłem lub zdenerwowałam. Tak naprawdę nie pokazywałam środkowego palca w stronę widzów ani nawet do żadnej osoby. To był głupi żart — podsumowała.