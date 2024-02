WRACA sprawa Magdaleny Żuk. Wystosowano ponaglenie do egipskich władz: "Dokumenty nie zawierają wszystkich informacji"

W 2017 roku Polską wstrząsnęła sprawa Magdaleny Żuk. 27-latka, która wybrała się w samotną podróż do Egiptu. Polka w pewnym momencie zaczęła się dziwnie zachowywać. Podejrzewano, że mogło dojść do załamania nerwowego, przez co kobieta trafiła do szpitala, gdzie później doszło do tragedii. Żuk wyskoczyła z okna i zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.