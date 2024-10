Wróciły "Rozmowy w tłoku", ale NIE WSZYSTKICH rozbawiły. Widzowie komentują: "Kiedyś to było śmieszne..."

"Rozmowy w tłoku" powróciły. Internauci podzieleni: "Super" vs "Żenujące"

Co mam panu powiedzieć? No lipa. Panie Szymonie, krótka piłka. Ta walka ze Stonóżką prędzej czy później się odbędzie. Potrwa maksymalnie 5 sekund, bo ja do klatki wpadam od razu ze swoją grupą, w której mam 20 chłopa uzbrojonych - mówił (nie) detektyw bez licencji.

Panowie, ja zabieram was na zakupy do Milano, Dubaju i New Yorku. Robimy shopping, okay? - przekonywała (nie) Caroline. Mnie to 8 godzin czeszą, jak śpię. Fryzjerka kładzie się między mną a Jackiem.