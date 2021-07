Wróżbita Maciej dokonał coming outu! "Jesteśmy razem prawie 20 lat z moim partnerem"

TRUTH 18 min. temu zgłoś do moderacji 10 10 Odpowiedz

Kłamiecie na okrągło! Nieustannie powtarzacie jak mantrę bzdury o niemożności dziedziczenia, otrzymania spadku, odwiedzin w szpitalu, wspólnocie majątkowej, wspólnych kontach bankowych itp. WSZYSTKO to bez najmniejszego kłopotu możecie załatwić za skromne pieniądze u notariusza lub w odpowiedniej kancelarii prawnej, część za darmo! u odpowiedniego urzędnika administracji/ instytucji. W Polsce żyją dziesiątki, setki tysięcy heteroseksualnych par, pozostających w nieformalnym związku i jakoś dziwnym trafem nie mają wymyślonych problemów, którymi sztucznie, kłamliwie, świadomie i wrzaskliwie atakuje niewielka, ale agresywna część środowiska LGBT! Co do małżeństw – na całym świecie ZALEDWIE 32 państwa (z 196 istniejących) legalizują prawnie związki homoseksualne jako małżeństwa! To norma czy margines? Czy w pozostałych 164 państwach rządzą PiS, katolicy albo muzułmanie? Jeżeli chcecie małżeństw – doprowadźcie do zmiany Konstytucji z 1997 roku, żeby było śmieszniej sporządzonej w okresie władzy w Polsce ulubionej przez środowisko LGBT postkomunistycznej LEWICY...