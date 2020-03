Wściekła Dua Lipa wyznaje: "Ludzie po prostu lubią uprzedmiotawiać kobiety!"

Oskar 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak, tylko kobiety, ateiści, ludzie z czarną skórą (nie mówię "czarni" bo bym został posądzony o rasizm, hahaha, poprawność polityczna) i homoseksualiści są dzisiaj krzywdzeni. Tylko i wyłącznie. Szkoda, że ludzie którzy starają się myśleć wielokierunkowo myślą tak naprawdę ograniczenie. Uznają się za tolerancyjnych i ciągle oskarżają o złe zachowania te inne grupy ludnościowe- mężczyźni, chrześcijanie, ludzie o białej skórze. Media amerykańskie i generalnie cały świat dzisiaj to tacy jedni wielki hipokryci, ponieważ mówi się tylko o części osób prześladowanych. Ale o prześladowaniach mężczyzn, białych i wierzących się milczy, choć to oni są dzisiaj najbardziej wyzywani, i to właśnie przez te grupy które przecież przez dziesięciolecia, wieki walczyli o równouprawnienie :) I co oni teraz robią? Po uzyskaniu większych praw nadają równo po grupach które do tej pory były uprzywilejowane. Wniosek? Wcale nie są lepsi od tych, którzy do tej pory spychali ich poza margines społeczny. Są tacy sami. A w dzisiejszych czasach- jeszcze gorsi.