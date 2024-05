Wściekła Kelly Rowland ZBESZTAŁA ochroniarza w Cannes! "Nie obchodzi ją, czy wyjdzie na divę" (WIDEO)

Kelly Rowland szaleje na czerwonym dywanie w Cannes

Jak co roku o tej porze we Francji pojawiło się mnóstwo celebrytów. Wszystko z powodu festiwalu w Cannes. Wydarzenie to jest nie tylko okazją do zaprezentowania nowych filmów, ale również do pokazania się na legendarnym czerwonym dywanie. Przypomnijmy, że zdjęcia celebrytów w szykownych strojach są rozpowszechniane przez dziennikarzy na całym świecie. W gronie gwiazd, które pojawiły się na festiwalu znalazła się Kelly Rowland. Niestety zachowanie kobiety wzbudziło mieszane odczucia.