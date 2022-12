Wściekła Kinga Rusin uderza w TVP, wspominając o Black Eyed Peas i ekologii: "Wystąpi za KUPĘ KASY od Skarbu Państwa"

ulka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 221 27 Odpowiedz

nic nie zmieni faktu, że jak co roku będą na tym koncercie nieprzebrane tłumy, no sorry- sami Polacy mają gdzieś kto za to płaci, oby tylko był show, więc co wymagać od zagranicznych, nieco brzebrzmiałych gwiazd, które po prostu chcą jeszcze zarobić