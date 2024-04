Wściekła na polityków Karolina Korwin Piotrowska grzmi w dniu głosowań nad ustawami aborcyjnymi: "Kobiety nie decydują o losach pindoli. WALCIE SIĘ"

Agata 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Ma rację. Leki na potencję dostępne beż recepty, a tabletka dzień po, czyli antykoncepcja nie i ja jako dorosła kobieta nie mogę sobie jej kupić. Do tego wazektomia legalna, podwiązanie jajowodow nielegalne. Jestem dorosła, wiem czym jest podwiązanie jajowodow I jeśli chcę być niepłodna to powinnam mieć do twgo prawo. A polskie prawo traktuje mnie jak dziecko, które nie może podjąć własnej decyzji. W dodatku pod względem dostępu do antykoncepcji jesteśmy na szarym końcu w całej UE. Większość kobiet chodzi do ginekologa prywatnie bo na NFZ albo jakiś nieuk niemiły albo w ogóle. Łącznie z badaniami taka wizyta to kilkaset zł. Poza tym lekarze odmawiają zakładania wkładek wewnatrzqmcicznych na NFZ, to można sprawdzić. Kobieta ma prawo do takiej antykoncepcji na jaką ma ochotę i jaka się jej podoba wiec mam już dość Grażyn, które piszą o prezerwatywach bo one też bywają nieskuteczne.