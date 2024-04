Wściekły Filip Chajzer dementuje plotki o konflikcie z Polsatem: "WYSTARCZYŁO ZADZWONIĆ". Dostanie program?

Gość 31 min. temu zgłoś do moderacji 13 7 Odpowiedz

To ten typ człowieka że zawsze ludzie się do niego doje....ą, choćby na nosie stanął to będą hejtowac... Przykro mi za tych ludzi, Filip jesteś dobrym człowiekiem a twoja energia ludzi uwiera, nie zmienisz tego dobry baranku, taki Twój los.