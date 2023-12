Wściekły Maciej Orłoś miażdży pracowników Telewizji Polskiej: "Powinniście dostać dożywotni zakaz zbliżania się do TVP"

NIESTETY... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To GW Michnika pierwsza oznajmiła, że światowej sławy dziennikarz, wybitny AUTORYTET MORALNY Maciej Orłoś WRACA do „odnowionej” TVP, na dodatek ma być w specjalnej ekipie, powołanej przez Tuska do... (upraszczam nazewnictwo) „nadzoru zatrudnienia w TVP właściwych osób”. Bardzo dobrze pamiętam, co stało się z dziennikarzami / pracownikami TVP/ Radia, po 13. grudnia 1981. To WRÓCIŁO! Maciej Orłoś w 2014 roku (szczyt panowania ekipy PO-PSL) otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 47 tysięcy złotych miesięcznie. W okresie od marca 2013 do października 2016 zarobił ponad 2 miliony złotych. Bardzo się cieszymy z wyboru Orłosia na „karzący miecz” wrogiej TVP i obiecujemy, że NOWĄ TVP będziemy oglądali 24 godzinę na dobę, 365 dni w roku, a w roku przestępnym 2024 366 dni...