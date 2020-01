Wstrząsające nagranie z aresztowania Ilony Felicjańskiej i Paula Montany! "Zatrzymana próbowała KOPAĆ SZYBY w samochodzie"

Gość 44 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Alkoholik to manimulant do potęgi en-tej... Wiem coś o tym. Sprytnie kłamie i zaklina rzeczywistość bo ZWYCZAJNIE NIE MYŚLI TRZEŹWO! P. Ilono niech pani nie stoczy się na dno. Ma pani dla kogo żyć! Ma pani ! Po co zaprzepaścić swoje życie i życie pani dzieci?! Życie ma się tylko jedno, jutro może już nas nie być... Niech Pani pójdzie na odwyk a tego dupka o szemranej reputacji- kopnie w dupsko! Bo to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Pociągnie Panią na dno- już to robi... warto? Niech się Pani otoczy ludźmi którzy CHCĄ DLA PANI DOBORZE! Z nałogu da się wyjść, tylko trzeba chciec! Wiem co piszę- mój ojciec tak jak Pani nie chciał od nikogo pomocy, to co żeśmy z nim wycierpieli to tylko my wiemy, agresja, zaklinanie rzeczywistości- " Bo ja przecież nie mam problemu, weź się od****ol!" itp... Aż dostał marskosci wątroby, a w chwili śmierci pluł krwią, nie rozpoznawal nikogo, nie przyjmował żadnych pokarmów- tylko dozylnie... Wątroba , nerki i trzustka oraz mózg już nie pracowały. Tak chce zakończyć Pani swój żywot?! Bo alkoholik TAK WŁAŚNIE UMIERA! Pozdrawiam- córka ŚP. Alkoholika