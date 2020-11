Wtuleni w siebie Joanna Opozda i Antek Królikowski przypominają światu o swoim uczuciu

Skandal 28 min. temu zgłoś do moderacji 82 4 Odpowiedz

Od 9 rano byłam w pracy do 18 a na 19 zaczęłam 2 prace do 7 rano! To jest skandal żeby żyć jak człowiek muszę pracować na 2 etaty! A rząd się bawi za nasz kasę!