Wujek Samo Zło i jego diss na Tede w... TV Republika. Widzowie BEZLITOŚNI: "Lata minęły, umiejętności nie przybyło"

Na początku ubiegłego roku ujawniono, że wśród komentatorów Telewizji Polskiej za rządów Prawa i Sprawiedliwości, którzy pobierają wynagrodzenie za głoszone teorie, znajduje się Maciej Gnatowski, czyli Wujek Samo Zło. Rozzłościło to Tede, który wcześniej usłyszał od WSZ, że u publicznego nadawcy pojawia się za darmo "z pobudek czystego serca".

Dziś nasza walka przyniosła wymierne rezultaty. Wiele osób wysyła mi od rana raporty, które dotyczą pracowników TVP Info. Moja zasługa jest taka, że rzuciłem temat Wujka Samo Zło. I pewnie, gdyby Wujek w 2017 roku by mnie nie okłamał, to nie byłoby całej tej sprawy, bo nikt przecież nie wiedziałby, kim jest Maciej Gnatowski, którego poseł Szczerba wyczytał dzisiaj z sejmowej mównicy na liście prasowych prostytutek TVP Info - mówił Tede.

Do sytuacji odniósł się sam WSZ podczas protestów "Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem".

Słuchaj, tak, to nie były jakieś milionowe stawki. Normalne, takie jak się bierze w telewizjach za komentowanie programu. A jak robiłem takie programy, albo sondy, albo relacje z imprez sportowo-patriotycznych, to miałem na przykład 100 złotych więcej, ale to wszystko jest tak, jak normalnie się w telewizjach płaci. 300 złotych minus podatek - powiedział w rozmowie z Goniec.pl

Niespodziewanie na YouTube'owym kanale TV Republika pojawił się 3-minutowy diss Wujka Samo Zło na Tedego.

W TVP Info teraz jak w TVN-ie, nie ma lipy, zniknęli gdzieś widzowie z Twojej ekipy; Stare Wielkie Joł trafiało kiedyś do mnie, dziś znowu Wujo do pisania siada, żeby odpowiedzieć na to, co mu nie odpowiada. Patrz prosto w oczy, kiedy z kimś gadasz, nieważne, czy pytasz, czy odpowiadasz. Mam pytanie: dlaczego zaczepiasz mnie dzisiaj? To dlatego, że zostałeś olany przez Rysia? Mówisz "polaczki" — to bardzo kiepsko... Czujesz się lepszy, resortowe dziecko... Więc poświęcę czas temu dziecku. Wstawaj, znów się sfajtałeś, czas na zmianę pampersów. O co chodzi z tym podwójnym fakiem? Nie kapuję... Tyle ci wchodzi, czy tyle ci brakuje? Nowa płyta Tedego? Nie, dziękuję. Nie jesteś lepszy, bo jesteś bogaty. Lubisz się wozić, lubisz szpanować, trochę empatii mógłbyś zachować. Chciałeś być Jay-Z, skończyłeś jak Diddy - słyszymy.

Nagranie dotarło już do Tedego, który nie ukrywa rozbawienia całą sytuacją. Nie wyklucza również, że nagra swoją odpowiedź, czego domagają się także jego fani.

Jak widzicie jestem lekko zdruzgotany. Dostałem na łeb i nie potrafię jeszcze zebrać myśli. Nie do końca wiem, co mam teraz zrobić. Jak wy myślicie, co ja teraz powinienem zrobić - zakończyć karierę, zawiesić mikrofon na kołku, nagrać odpowiedź bez przekleństw jak Wujek Samo Zło? (...) Nagrywać kawałek jak na Suję czy jakiś elaborat? (...) Najbardziej rozwaliło mnie to, że ten kawałek znalazł się kanale TV Republika. To jest niewątpliwie moje osiągnięcie - powiedział podczas ostatniej transmisji na żywo.

Dlaczego materiał znalazł się na kanale TV Republika? O tym WSZ opowiedział w rozmowie z GlamRap.

Sprawa jest taka, że nie mam już dojścia do strony SamoZłoTV. Założyłem ją z kolegą, który notabene jest współautorem filmu "Cały ten rap". Z filmu się wyciąłem, co trochę go wkurzyło i teraz się do mnie nie odzywa. Nie chciałem też tego wstawiać na stronę jakiegoś hip-hopowego labelu, bo nie chciałem żadnej wytwórni angażować w konflikt, który jest między mną a Jackiem. Republika zaproponowała, że mi pomogą z tym klipem. To oni opłacili montaż, a operator kamery był od nich. Ja tylko załatwiłem reżysera - słyszymy.

Co na to fani? Opinie w komentarzach raczej nie ucieszą WSZ.

Wujek, nie przełączyłeś kanału i wrzuciłeś disa z kanału Republiki; Wujo szybciej trafi szóstkę w Totka niż w bit; Ustawiłem to jako budzik, budzę się przed nim żeby zdążyć wyłączyć; Obracaj się 30 lat wokół rapu i dalej nie umiej rapować, być takim łakiem to jednak sztuka; 1:0 dla Tede na razie; Będąc obiektywnym trzeba przyznać, że jest to totalne gó*no; Lata minęły, umiejętności nie przybyło - poziom ma dokładnie ten sam, co 25 lat temu, czyli żaden - czytamy.

Zgadzacie się z nimi?

