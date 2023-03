Wybieramy Ulubieńca Czytelników w Plebiscycie Pudelek Pink Party!

W czwartej kategorii głos oddajemy Wam. Głosowanie na Ulubieńca Czytelników Pudelka odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym etapie w formularzu możecie zgłaszać swoje kandydatury. Na Wasze propozycje czekamy do końca tygodnia, czyli do 2 kwietnia 2023 do północy.