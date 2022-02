Wybitny projektant Thierry Mugler przed śmiercią był związany z POLAKIEM! Kim był mężczyzna jego życia? (ZDJĘCIA)

Daw 30 min. temu zgłoś do moderacji 89 51 Odpowiedz

Poznałem Leona jako nastolatek, jakieś 10 lat temu w Sopocie. Chyba na zawsze go zapamiętam, bo siedziałem ze znajomymi przed klubem do którego nie przeszliśmy selekcji (nawalone małolaty). I nagle zjawia się on - łysy, w białej koszuli, cekinowej spódnicy i na gigantycznym obcasie i pyta się czemu nie wchodzimy do środka. Później byliśmy na kilku imprezach razem. Bardzo ciepły i serdeczny człowiek. Podziwiałem go za odwagę. Przykro się czyta że stracił kogoś tak ważnego. Mam nadzieję że mimo wszystko pozostanie kolorowym ptakiem. I kompletnie rozumiem czemu wyjechał z Polski.