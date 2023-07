Wybuch hali z chemicznymi odpadami. Iwona Węgrowska świadkiem EKSPLOZJI: "Martwię się o zdrowie całej rodziny"

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę w Zielonej Górze. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że eksplodował pocisk artyleryjski. Spłonęła hala w Przylepie, dzielnicy Zielonej Góry, w której od lat składowane są niebezpieczne chemikalia . Na miejscu z pożarem walczą 44 zastępy straży pożarnej i cały czas dojeżdżają kolejne.

Płonie hala z rakotwórczymi odpadami w Przylepie. Na miejscu jest Iwona Węgrowska

Świadkiem zdarzenia była Iwona Węgrowska . Piosenkarka przebywa aktualnie w Przylepie, gdzie odwiedza z córką mieszkającą tam rodzinę. W rozmowie z Pudelkiem 41-latka szczegółowo zrelacjonowała, jak wygląda sytuacja w Zielonej Górze. Gdy około godziny 15 doszło do eksplozji hali, była akurat z bliskimi na spacerze z psem. Nagle usłyszała potężny huk i dostrzegła w oddali kłęby dymu.

Jestem w miejscu wybuchu - poinformowała nas Iwona. Jesteśmy zamknięci w domu. Mama mieszka koło Przylepu w Łężycy. Odpoczywamy tutaj z córką u mojej mamy i brata. Tu jest tak siwo teraz. Byliśmy na spacerze z psem, wracając z zakupów, gdy doszło do potężnego wybuchu. Nagle ludzie zaczęli się nerwowo zachowywać i dzwonił mój wujek, który jest sołtysem w Przylepie. Kazał natychmiast porzucić zakupy, wracać do domu i zamknąć okna. Jest to bardzo szkodliwe dla zdrowia. Więc jestem bardzo nerwowa i martwię się o zdrowie całej mojej rodziny.