Wyceniamy garderobę Jarosława Olechowskiego. Jaka część wielomilionowej wypłaty z TVP poszła na BIZANTYJSKIE MOKASYNY? (ZDJĘCIA)

Naszej uwadze nie umknęło świecidełko, które zawitało na nadgarstku Olechowskiego. Niestety, jakość zdjęcia nie pozwala na stuprocentową pewność co do producenta zegarka, ale niewykluczone, że mamy tu do czynienia z Roleksem Submarinerem z czarną tarczą. Tego typu przyjemności kosztują około 50 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że za rok pracy w TVP Olechowski kosił średnio 1,5 miliona złotych, możemy spokojnie założyć, że byłoby go stać na podobny wydatek.