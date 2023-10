Wychowywali się oddzielnie, ale połączyła ich miłość. Z kazirodczego związku brata i siostry narodziła się CZWÓRKA DZIECI

Patrick Stuebing rozpoczął poszukiwania swojej biologicznej rodziny w 2000 roku. Informacje zaprowadziły go do Lipska, gdzie po raz pierwszy zobaczył się z szesnastoletnią Susan. Wówczas to dwudziestoletni Patrick powrócił do rodzinnego miasta, gdzie po śmierci matki podjął decyzję o opiece nad pozostawioną samą sobie siostrą. Ich relacja daleko wykraczała jednak poza typowo siostrzano-braterskie kontakty. Rodzeństwo nawiązało ze sobą bowiem romantyczną relację, a ich związek wstrząsnął opinią publiczną.

Mężczyzna zakochał się w swojej siostrze

Patrick urodził się w 1977 roku w Lipsku jako jeden z ośmiorga dzieci. Gdy miał trzy lata został zaatakowany nożem przez ojca alkoholika, a po tym incydencie odebrano go rodzicom. Cztery lata później chłopcem zaopiekowała się nowa rodzina w innym mieście. Kilka lat później, bo w 1984 roku na świat przyszła Susan zmagająca się z niepełnosprawnością umysłową. Uczęszczała do szkoły, ale nauka nie była jej mocną stroną. Nauczyła się jedynie czytać i pisać. Po ósmej klasie odeszła ze szkoły, nie zdobyła też później żadnego zawodu. Z podobnymi problemami mierzyło się również jej rodzeństwo.

Susan urodziła pierwsze dziecko, a sąd nie dał zgody na małżeństwo

Nie da się ukryć, że relacja Susan i Patricka nie należała do najłatwiejszych. Rodzeństwu przyszło bowiem walczyć z wymiarem sprawiedliwości, który nie zgadzał się na ten związek i karał parę za kazirodztwo. Zakochani zwracali się do sądu najwyższego z prośbą o legalizację małżeństwa, ale nie dostali na to zgody. Susan zaszła w pierwszą ciążę w 2001 roku, a następnie urodziła Ericka, u którego wykryto poważną niepełnosprawność. O niecodziennej relacji Susan i Patricka powiadomiła policję pielęgniarka, która nabrała podejrzeń podczas zajmowania się kobietą. Po tym, jak sprawa się wydała i trafiła do odpowiednich organów - mężczyzna został skazany na rok więzienia w zawieszeniu za kazirodcze stosunki z siostrą.

Nie czujemy się winni tego, co się między nami wydarzyło. Chcemy, aby zniesiono prawo, które czyni kazirodztwo przestępstwem - mówił wówczas Patrick.

Siedemnastoletnią Susan umieszczono w ośrodku opiekuńczym, a jej syn Erick został oddany do rodziny zastępczej. To nie powstrzymało brata i siostry przed wspólnymi spotkaniami. Para widywałsię w tajemnicy, nie widząc niczego złego w ich relacji. Po ukończeniu pełnoletniości przez Susan, ponownie zamieszkali razem, a na świat przyszła jeszcze trójka dzieci, w tym jedno z niepełnosprawnością. Po raz koleiny interweniował wymiar sprawiedliwości, dwukrotnie skazując Patricka na dziesięć miesięcy, a później na dwa i pół roku więzienia. W 2008 roku podtrzymano prawo oraz odrzucono jego apelację. Susan nie została skazana z powodu swojej niepełnosprawności i była "jedynie częściowo odpowiedzialna za swoje czyny".

Mają już czwórkę dzieci. Sąd nie chce legalizacji związku brata z siostrą

Mężczyzna musiał poddać się wazektomii. W 2012 roku, w obronie miłości do siostry, Patrick odwołał się do Trybunału Praw Człowieka w celu legalizacji związku przez niemieckie prawo. Powoływał się na prawo do życia rodzinnego i prywatności. Tym razem również odrzucono apelację. Sąd uznał, że para została potraktowana sprawiedliwie przez władze niemieckie.

Głównym powodem skazania Patricka Stuebinga była, według Trybunału, "ochrona małżeństwa i rodziny" oraz "ryzyko poważnych uszkodzeń ciała" u dzieci poczętych z kazirodczego związku. Prawdopodobieństwo niepełnosprawności to jeden z powodów istnienia prawa zakazującego kazirodztwa.

Nie znaliśmy się w dzieciństwie, dla nas to nie to samo. Zakochaliśmy się jako dorośli i nasza miłość jest prawdziwa. Nic nie możemy na to poradzić - mówiła dla "Mail Online" Susan.

W 2014 roku Niemiecka Rada Etyki odniosła się do sytuacji pary. Susan i Patrick otrzymali zezwolenie na związek kazirodczy, choć nie zmieniono prawa. Susan i Patrick mieszkają razem we wschodnich Niemczech.

