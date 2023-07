Wyciekło prywatne zdjęcie Kate Middleton z czasów młodości. Fotografia podbija sieć. Zaskoczeni jej stylem sprzed lat? (FOTO)

Podczas ich związku miało dojść do tymczasowego zerwania, którego przyczyną była rzekoma zdrada Williama. Prawdopodobnie to właśnie ta sytuacja uzmysłowiła im, że to, co do siebie czują, jest wyjątkowo mocne i prawdziwe. Szybko się zeszli i zażegnali wcześniejszy kryzys.