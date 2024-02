WYDEKOLTOWANA Anna Mucha bryluje na planie programu "Czas na show. Drag Me Out". Petarda? (FOTO)

Jedną z nowości w wiosennej ramówce TVN jest "Czas na show. Drag Me Out". Będzie to pierwszy format w Polsce, który przybliży widzom kolorowy świat drag queen. W programie znane osobistości polskiego show-biznesu łączą się w pary z artystami drag i rywalizują o stworzenie najciekawszych transformacji i występów scenicznych. Jak wiadomo, uczestników będzie oceniać trzyosobowe jury - Anna Mucha, Andrzej Seweryn oraz Michał Szpak. Show poprowadzi Mery Spolsky.